Genova, ex banca diventa escape room: sarà la più grande della città

Genova – Lo stabile a piano terra di via Milano 93 a Genova, rimasto sfitto per circa dieci anni dopo essere stato occupato dalla banca Credem, si appresta a diventare una escape room ipertecnologica che aprirà i battenti martedì 15 aprile alle 18. Un cambiamento radicale di destinazione che vedrà lo spazio di circa 300 mq trasformato in cinque stanze di fuga 4.0 in una zona strategica della città, Porto Modi, appena fuori dall’autostrada e raggiungibile sia con i mezzi pubblici (bus e metro – Fermata “Di Negro”) sia in auto, grazie al parcheggio adiacente.

La nuova escape room genovese del Franchising Cronos avrà da subito attive quattro stanze di fuga: Psycho Hospital 1969, un ospedale psichiatrico abbandonato che nasconde inquietanti misteri, la Tomba di Tutankhamon, dove i partecipanti si trasformeranno in archeologi catapultati in un passato ricco di tesori ai quali potranno accedere trovato la chiave che custodisce la misteriosa tomba del faraone, seguita dalla room Area 51, dedicata invece agli amanti della scienza e dell’ufologia per scoprire dei segreti che la più grande potenza mondiale tuttora nasconde, e The Jungle Game, un regno perduto dove la scienza ha riportato in vita un essere vivente estinto milioni di anni fa: la sfida, qui, sarà quella di riuscire a fuggire prima che la temibile bestia si liberi. Il tema delle ultime due stanze sarà reso noto nei prossimi mesi, sul sito https://www.cronos.house/genova/ dove è possibile prenotarsi. I giocatori si troveranno davanti sviluppi inaspettati del gioco e saranno chiamati a mantenere lucidità davanti a sorprese inquietanti.

La nuova sede Cronos farà vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva dove aspetti di informatica ed elettronica comunicano in modo automatico e intelligente con l’ambiente e gli oggetti, portando i giocatori dentro scenografie estremamente realistiche e interconnesse realizzate dagli ideatori dei grandi parchi di divertimento. La sfida è quella di risolvere raffinati enigmi entro 60 minuti di tempo grazie a un lavoro di squadra, utilizzando logica e pensiero laterale, ma anche affidandosi alle capacità e intuizioni dei compagni, seguendo il vecchio adagio che recita: “L’unione fa la forza”.

Il team della nuova escape room di via Milano è formato per operare in regia e controllare i computer ai quali è affidata la gestione intelligente dell’evoluzione del gioco di ogni stanza: da effetti speciali, audio, video, luci, fino a macchine del fumo, aiuti e progressione del percorso.

«Le scenografie, che riproducono le realtà dei temi di ogni stanza, sono curate in ogni dettaglio per offrire il massimo senso di realtà a ogni partecipante», spiega il trentunenne Cristian Tagliaferro, titolare della nuova escape room Cronos di Genova e già gestore di quelle presenti a Varese e Novara, che ha inoltre portato le competenze maturate nella propria azienda edile nella costruzione delle stanze: «Ho utilizzato le mie conoscenze per realizzare diverse parti delle room”, ha affermato Tagliaferro, che continua: “Ogni materiale, oggetto ed effetto, come ad esempio un’arpa laser che bisogna suonare seguendo una certa melodia per potere procedere, è stato messo a punto mantenendo i massimi standard di qualità e tecnologia presenti sul mercato, per differenziarci e offrire al pubblico un’esperienza profondamente realistica e immersiva che si ricorderà», conclude Tagliaferro.

IL FRANCHISING CRONOS ESCAPE ROOM

Il fenomeno delle escape room ne conta a oggi circa 8.000 nel mondo e 500 solo in Italia. Si rivolge non solo a ragazzi e adulti come nuovo e stimolante modo di divertirsi ingegnandosi, ma anche ad aziende che, sempre più, utilizzano le dinamiche che si creano per fare formazione al proprio team. Il franchising Cronos Escape Room, lanciato nel 2017 dal giovane imprenditore veneto Alberto D’Annibale, classe 1995, punta sulle logiche di differenziazione e posizionamento per emergere in un mercato già attivo. Il format imprenditoriale di Cronos si distingue per puntare su qualità e piano di marketing studiato e testato. Qualità che si esprime principalmente su due fronti: scenografie, realizzate dagli stessi professionisti che progettano quelle dei principali parchi di divertimento italiani, con laser e colonne rotanti, ed enigmi ideati da una società leader in questo settore, che ha ideato le logiche delle maggiori e più suggestive Escape room in Italia, Europa ed America.

Secondo Adnkronos le ricerche analizzate da Google Trends evidenziano un aumento del 60% soltanto in Italia, a dimostrazione del successo di questa attività di svago.

In aggiunta a questo il fondamentale supporto di un piano di marketing, testato alla base, che permette di replicare il format Cronos in modo sicuro e “chiavi in mano” su altre città. Il franchising Cronos Escape Room, partito con la room di Verona otto anni fa, ha poi aperto le sue “figlie” in altre 18 città italiane. La chiave del successo, dice D’Annibale, unita a una costante formazione di qualità è «un atteggiamento a spugna davanti a tutte le possibilità».

