Genova, gasolio per strada, pericolo a Sestri e sino a Voltri

Genova – Ancora sostanze oleose segnalate sulle strade cittadine con conseguente pericolo di incidenti per auto e moto. Lo segnala la polizia locale che evidenzia la pericolosità di via Merano e via Sant’Alberto a Sestri Ponente ma anche lungo la viabilità che da via Poch arriva sino a Voltri.

Occorre pertanto prestare la massima attenzione alla guida, specie per chi viaggia su mezzi a due ruote.

In corso gli accertamenti del caso anche per cercare di capire da dove arrivi la sostanza oleosa, probabilmente gasolio, presente sull’asfalto.

Da tempo, in diverse zona della città si segnalano casi come questi e non è ancora stato accertato di chi sia la responsabilità.

