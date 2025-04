La Spezia, incendio piazza Boito, denunciato un uomo

La Spezia – Emergono novità dalle indagini sull’incendio divampato ieri sera in un appartamento di piazza Boito a Fossinterni. Un uomo sarebbe accusato di essere il responsabile del rogo che avrebbe appiccato dopo una sfuriata nell’appartamento in cui avrebbe appiccato le fiamme ad alcuni materassi dopo aver dato in escandescenze ed aver urlato ed imprecato a lungo.

Il fumo e le fiamme sprigionate hanno costretto all’evacuazione dello stabile e all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che hanno bloccato la persona per poi trasferirla in ospedale e poi denunciarla.

Non è chiaro il motivo del gesto ma il 40enne avrebbe iniziato ad urlare e poi avrebbe dato alle fiamme i materassi scatenando l’incendio.

Una coppia di anziani è stata soccorsa dai carabinieri nell’appartamento e scortata all’esterno.

Molti i danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio.