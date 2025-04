Meteo Liguria, la settimana inizia con nuvole e pioggia

Una serie di perturbazioni di origine atlantica attraverseranno la Liguria sino a metà settimana almeno e porteranno nuvole e precipitazioni anche di una certa intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 Aprile 2025

Mattinata con piogge deboli o moderate centrate sul settore Orientale della regione, con locali rinforzi sullo Spezzino nelle prime ore del mattino. Cieli molto nuvolosi o coperti sul resto della regione con piogge deboli intermittenti possibili sul Genovesato Centro-Orientale a partire dalle ore centrali. Deboli piogge o pioviggini in estensione al resto della regione nelle ore pomeridiane; Piogge moderate in serata sul settore Centro-Orientale e sui versanti padani Occidentali.

Venti deboli o moderati da est/sud-est su Spezzino e Tigullio Orientale. Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente della regione con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese.

Mare mosso o molto mosso sotto costa, molto mosso o agitato al largo

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: Min: +11°C/+15°C – Max: +14°C/+17°C

Interno: Min: +3°C/+10°C – Max: +10°C/+13°C