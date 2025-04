Moconesi, Vigili del fuoco salvano daini impigliati nelle reti da olive

Moconesi (Genova) – Hanno avvistato due daini con le corna intrappolate nelle reti da olive ed hanno chiamato il numero di emergenza del 112 che ha inviato i vigili del fuoco

E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 aprile in località Pezzonasca, nel comune di Moconesi.

La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto effettuare un intervento piùttosto complicato per la salvare la vita ai due daini che erano rimasti impigliati con le corna in delle reti da olive. Complicato il lavoro per riuscire a gestire gli animali selvatici e poter rimuovere la rete. L’intervento, durato oltre un’ora, si è concluso con il loro ritorno in libertà