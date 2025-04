Santa Margherita Ligure, aggredisce i carabinieri per evitare il controllo: arrestato

Santa Margherita Ligure (Genova) – Un uomo di 49 anni che si trovava già agli arresti domiciliari è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure, i quali erano intervenuti presso la sua abitazione per svolgere un controllo.

Al fine di evitare il corretto svolgimento degli accertamenti, il 49enne avrebbe aggredito fisicamente i militari dell’arma, iniziandoli a strattonare quando hanno cercato di entrare nell’appartamento.

I carabinieri sono riusciti con fatica a riportare la situazione sotto controllo e hanno così svolto la perquisizione: all’interno dell’abitazione sono stati trovati 30 grammi di cocaina e altri 20 grammi di diverse altre sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono stati rinvenuti anche circa 700 euro in contanti, ritenuti provenienti da attività illecite.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it