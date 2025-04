Tragedia a Vallecrosia, 42enne trovato morto in casa

Vallecrosia (Imperia) – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata di oggi, lunedì 14 aprile, all’interno di un appartamento situato a Vallecrosia, dove un uomo di 42 anni è stato ritrovato morto in casa.

A dare l’allarme erano stati alcuni famigliari, i quali da circa un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

I vigili del fuoco sono così intervenuti presso la sua abitazione e hanno ritrovato il corpo senza vita riverso sul pavimento. Il decesso è stato confermato anche dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto.

Al momento non sono chiare le cause e l’esatto momento del decesso, ma l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del malore fatale.

Intanto, sono emersi dei tragici dettagli in merito alla vicenda: sette anni fa, infatti, l’uomo aveva perso entrambi i genitori in un terribile incidente stradale.

