Autostrade, accusa malore alla guida in A10 e si schianta: uomo all’ospedale

Bordighera (Imperia) – Un incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, martedì 15 aprile, lungo l’Autostrada A10. É avvenuto nel tratto compreso tra il casello autostradale di Bordighera e quello di Sanremo.

Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che un uomo che si trovava a bordo della sua vettura avrebbe accusato un malore, finendo così per schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati ad effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e a gestire il traffico. Oltra a loro, anche i sanitari del 118 i quali hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale di Borea di Sanremo.

Nonostante l’impatto e il malore, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

Inoltre, a bordo della vettura incidentata sarebbe stato presente anche un cane di piccole dimensioni, il quale fortunatamente è rimasto illeso.

