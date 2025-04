Elezioni Genova, oggi il primo vero confronto sul Commercio

Genova – Un primo vero confronto a tre tra i candidati sindaco alle elezioni di maggio. Ad organizzarlo, indirettamente, Confesercenti che oggi, martedì 15 aprile 2025, alle ore 10, organizza la presentazione di una analisi urbanistica e commerciale dei Centri Integrati di Via con un quadro generale sul mix merceologico, bacini di utenza, flussi pedonali, proposte di riqualificazione dello spazio pubblico e un progetto pilota di marketing territoriale rivolto a otto CIV strategici, con azioni su identità visiva, comunicazione, promozione e fidelizzazione.

All’evento, che si terrà presso la sede di Confesercenti in via Balbi 38B, parteciperanno il candidato di centro-destra ed attuale sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, la candidata del centro-sinistra Silvia Salis e Mattia Crucioli, candidato per Uniti per la Costituzione.

Al termine della presentazione i tre candidati potranno esprimere le loro opinioni e “ricette” per il rilancio del Commercio cittadino che, negli ultimi anni ha subito le pesantissime conseguenze di una crisi serpeggiante ed ha fatto registrare una raffica di chiusure di negozi storici e l’apertura record di supermercati e negozi con uno scarsissimo impatto sul tessuto commerciale genovese, mai come oggi vittima di una vera e propria rivoluzione delle abitudini e delle strategie commerciali.

