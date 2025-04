Frana Finale Ligure, la statale Aurelia chiusa fino al 29 aprile

Finale Ligure – Rimarrà chiusa almeno fino al prossimo 29 aprile la statale Aurelia all’altezza di Finale Ligure dove lo scorso weekend una frana ha costretto a chiudere momentaneamente il traffico.

La strada resterà chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del km 596+250 e fino al km 596+700, ossia all’altezza di Capo San Donato.

L’ordinanza è entrata in vigore a partire dalla tarda mattinata odierna, intorno a mezzogiorno, e proseguirà fino alle ore 13 di martedì 29 aprile. Oltre che per tutte le vacanze pasquali, quindi, la strada rimarrà chiusa anche per il ponte del 25 aprile.

Si temono pesanti ripercussioni sul traffico nelle prossime settimane, che riguarderanno sia i residenti della zona che le centinaia di turisti che sono attese in queste zone fino alla fine di aprile.

