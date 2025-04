Genova, aggressione sindacalista Cgil: le reazioni della politica

Genova – Sono numerose le reazioni e le condanne alla violenta aggressione avvenuta questa mattina nel quartiere genovese di Sestri Ponente ai danni di un sindacalista della Cgil.

“Solidarietà e vicinanza al segretario della Fillea CGIL Genova aggredito oggi da due fascisti. Questi gesti di violenza sono inaccettabili e dimostrano che siamo in presenza di un clima di tensione che non fa bene alla comunità e alla democrazia”, è il commento del PD Liguria e PD Genova. “Piena vicinanza”, confermata anche dagli esponenti genovesi di M5S e AVS, mentre l’ANPI esprime “massima solidarietà al compagno sindacalista della CGIL degli edili vigliaccamente aggredito a Sestri Ponente da due squadristi fascisti”.

Condanna anche da parte della Lega, che aggiunge “la violenza, di qualunque colore politico, è sempre da condannare senza se e senza ma”.

Anche l’Associazione Ligure dei Giornalisti esprime “piena vicinanza e totale solidarietà al sindacalista della Cgil aggredito questa mattina a Genova”.

