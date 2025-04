Genova, ancora chiuso per allagamento il sottopasso di via Tea Benedetti

Genova – Anche questa mattina, come purtroppo accade quasi regolarmente quando sul capoluogo piove in maniera più o meno copiosa, è stato chiuso momentaneamente al traffico il sottopasso di via della Superba che collega via Tea Benedetti alla rotatoria Tenco.

La chiusura è stata comunicata intorno alle ore 8:00 di questa mattina e sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso appunto la strada alla circolazione e stanno facendo defluire il traffico.

Si segnalano alcuni disagi e rallentamenti nella zona, oltre a non mancare le polemiche sulla recente realizzazione dei lavori che hanno interessato il sottopasso e che sembrerebbero non aver ‘tenuto conto’ della situazione.

Al momento, non è chiaro quando il passaggio verrà riaperto, ma dando uno sguardo alle previsioni dei prossimi giorni non sorprenderebbero ulteriori chiusure.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it