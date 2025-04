Genova, chiusa la salita alla Chiesa di Quezzi: scattano le polemiche

Genova – Polemiche e proteste tra i residenti del quartiere genovese di Quezzi dopo la chiusura al passaggio pedonale di salita alla Chiesa di Quezzi.

Come segnalato da alcune persone sui social e sui gruppi Facebook del quartiere, il muro di pietra a lato strada avrebbe già avuto parecchi problemi in passato, tanto da obbligare le autorità competenti a posizionare dei blocchi di cemento e delle griglie di metallo per consentire il transito ai pedoni.

Nelle scorse ore, però, è stata posizionata una transenna che di fatto vieta il transito lungo la via. Non mancano le polemiche dopo la chiusura.

I residenti, infatti, segnalano sia il cattivo stato del muro di pietra, che dura ormai da diverso tempo, sia lo stato di pericolo che adesso sopraggiunge per tutte le persone che sono solite percorrere il passaggio che è stato chiuso. Genitori e bambini che raggiungono a piedi la scuola elementare o la scuola dell’infanzia situate in salita alla Costa dei Ratti sono costrette a percorrere il tratto senza marciapiede di via Susanna Fontanarossa, camminando di fatto in mezzo alla strada.

