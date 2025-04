Genova, donna investita in via Montaldo: trasportata all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 15 aprile, nei pressi di via Montaldo, sulle immediate alture del quartiere genovese di Staglieno, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da una vettura.

Al momento non si conoscono le cause e la dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la persona a piedi stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta.

Immediata la richiesta ai soccorsi, che sono intervenuti sul posto con l’ambulanza e l’automedica: i militi hanno prestato le cure necessari nei confronti della donna ferita, di circa 60 anni, prima di trasportarla in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Galliera. Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, intervenuti per chiarire la dinamica dell’accaduto e per gestire il traffico che si è creato nella zona.

Inoltre, intorno alle ore 10 la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa venti minuti.

