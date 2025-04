Genova, sindacalista aggredito con percosse e sputi a Sestri Ponente

Genova – Un violento episodio si è verificato questa mattina sulle alture del quartiere genovese di Sestri Ponente. Qui un uomo, segretario della Fillea Cgil, è stato vittima di un’aggressione di stampo fascista da parte di due uomini, i quali l’avrebbero avvicinato mentre scendeva dall’auto. L’uomo sarebbe stato oggetto di insulti e sputi e i due malviventi avrebbero anche cercato di aggredirlo fisicamente, tanto da obbligarlo a fuggire. Inoltre, l’aggressione sarebbe stata anche accompagnata da un saluto romano. Nonostante la fuga, l’uomo ha dovuto far riscorso alle cure ospedaliere.

“Nella mattinata – si legge nella nota diffusa dalla CGIL – di oggi un nostro Segretario, appartenente alla categoria degli edili, è stato vittima di una vile aggressione fascista.

Due uomini, a Sestri Ponente, l’hanno avvicinato mentre scendeva dalla macchina di servizio, sulla quale erano esposti i loghi dei referendum sul lavoro e cittadinanza, gridando “comunista di merda”, sputandogli addosso, facendo il saluto romano, avventandosi verso di lui che, pur riuscendo a difendersi e divincolarsi, allontanandosi dal posto sulla sua vettura, ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso.

Un fatto che riteniamo di una gravità inaudita e che ci riporta ad un clima di tempi che pensavamo ormai lontani.

Chiediamo alla Prefettura di essere ascoltati e di convocare una riunione del Comitato ordine sicurezza perché vogliamo che nella nostra città, come nel paese, violenze di ogni tipo non si ripetano più e che i principi democratici e costituzionali, figli della Liberazione, di cui quest’anno celebriamo gli 80 anni, continuino a garantire la sicurezza di chi rappresenta i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori come di tutti quelli che esprimono democraticamente le proprie rivendicazioni.

Per questi motivi questa sera alle ore 17.00 in Piazza Baracca a Sestri Ponente, convocheremo un presidio democratico al quale invitiamo lavoratrici e lavoratori e tutta la cittadinanza”.

