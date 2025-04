Genova, traffico in tilt in Sopraelevata per un veicolo in avaria

Genova – Seconda parte del pomeriggio difficile lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione levante a causa della presenza di un veicolo in avaria, che ha mandato in tilt il traffico nella zona.

Il mezzo si è fermato in prossimità della stazione marittima e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno cercato di gestire la situazione.

Risultano ancora pesanti le ripercussioni sul traffico, con centinaia di veicoli che che sono al momento incolonnati e forti rallentamenti che si segnalano in diverse vie limitrofe, anche a partire da lungomare Canepa.

Inoltre, sempre a causa dei problemi in Sopraelevata, si segnalano anche code e rallentamenti in prossimità dell’uscita autostradale del casello di Genova Ovest.

