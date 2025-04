McDonald’s Italy, proclamato pacchetto di 8 ore di sciopero

Genova – E’ stato proclamato anche in Liguria il pacchetto di 8 ore di sciopero nazionale per le lavoratrici e i lavoratori diretti di McDonald’s in Italia, oltre 4.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale.

La mobilitazione, indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è una risposta alla dichiarata indisponibilità dell’azienda ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa aziendale di gruppo.

I sindacati denunciano l’atteggiamento di chiusura di McDonald’s Development Italy che ha reso necessario proclamare lo sciopero in tutta la rete diretta, con articolazioni su base territoriale/regionale che saranno definite dalle singole strutture sindacali locali.

“Se tale impostazione da parte aziendale non dovesse modificarsi – si legge nella comunicazione inviata alla direzione societaria – le segreterie nazionali sono pronte a intraprendere tutte le forme di protesta ulteriori necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. “I sindacati – dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs -invitano tutte le lavoratrici e i lavoratori ad aderire allo sciopero e a sostenere con determinazione la battaglia per i propri diritti”.

Contestualmente allo sciopero, saranno valutate le iniziative rivendicative da intraprendere anche nei confronti dei licenziatari attivi sul territorio nazionale che non avessero dato disponibilità all’apertura del tavolo per la contrattazione integrativa.

La multinazionale, operativa nel settore della ristorazione commerciale, è presente nel Bel Paese complessivamente con 740 locali, di cui 60, pari all’8%, a gestione diretta, e 680 locali, pari al 92%, gestiti in licenza, con circa 35mila dipendenti.

Per il prossimo 24 aprile è intanto convocato un incontro di coordinamento nazionale delle strutture sindacali, delle delegate e dei delegati McDonald’s e dei licenziatari, con l’obiettivo di definire le prossime tappe della mobilitazione.