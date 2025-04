Roma – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in serata in ospedale.

La notizia è stata diffusa dal Quirinale che aggiunge che si tratta di un intervento programmato e che ‘L’operazione non desta alcuna preoccupazione”.

Il presidente oggi ha lavorato ricevendo anche il presidente del Montenegro.

In serata è stato trasferito all’ospedale Santo Spirito dove sarebbe stato operato per l’impianto di un pacemaker cardiaco.

notizia in aggiornamento