Rapallo, travolto mentre attraversava la strada, ricoverato

Rapallo (Genova) – Migliorano all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’uomo travolto da un motociclo mentre attraversava la strada, ieri sera, in via Mameli.

L’uomo è stato investito e sbalzato a terra insieme alla persona alla guida del mezzo a due ruote.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e sul posto sono subito intervenuti alcuni passanti e poi l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale genovese dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Nessuna conseguenza particolare, invece, per la persona che guidava il motociclo e che ha proseguito verso casa dopo le verifiche di rito.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.