Savona, dipendente pubblico scoperto a fare lavori in nero nei cimiteri

Savona – E’ accusato di aver rimosso un dente in oro ad una salma e di aver eseguito lavori cimiteriali facendosi pagare “in nero” il dipendente pubblico attenzionato dalla Guardia di Finanza di Savona a seguito di una segnalazione da parte di un Cittadino stanco di assistere alle irregolarità oggetto di accertamento e di verifica.

L’uomo denunciato dalle fiamme gialle sarebbe un impiegato di alto livello dei servizi cimiteriali di un comune del savonese che opererebbe in diverse strutture.

Secondo le indagini avrebbe rimosso un dente in oro ad una salma, presumibilmente in occasione di una esumazione ed è accusato di aver eseguito, senza autorizzazione, lavori cimiteriali usando attrezzature di proprietà pubblica – tra cui un piccolo escavatore – per eseguire lavori presso le strutture cimiteriali e presentandosi come unico in grado di operare all’interno dei cimiteri oggetto di verifica da parte della guardia di finanza.

Lavori che, sempre secondo le ipotesi investigative da confermare o meno, si sarebbe fatto pagare “in nero”.

Ora la segnalazione passerà anche al Comune di appartenenza del dipendente pubblico che potrebbe essere oggetto di licenziamento per “giusta causa” se verranno confermate le condotte illecite.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it