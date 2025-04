Autostrade, scontro tra due camion in A10: chiuso tratto tra Arenzano e bivio con A26

Genova – Ancora pesanti disagi in A10 a seguito di un altro incidente che si è verificato nel tratto compreso tra il casello autostradale di Arenzano e il bivio tra A10 e A26, dopo quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

In questo caso, lo scontro avrebbe coinvolto due mezzi pesanti: l’impatto sarebbe stato piuttosto violento, tanto da danneggiare lo stesso cavalcavia dell’A10.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade.

Sono pesantissime le ripercussioni sul traffico: in direzione Genova si segnalano ben 7 km di coda a partire dal casello di Arenzano, mentre il tratto compreso tra Arenzano e Voltri e il bivio con tra A10 e A26 risultano momentaneamente chiusi.

Iniziano a farsi sentire anche i primi disagi alla circolazione lungo la statale Aurelia.

Fortunatamente, non si registrerebbero persone ferite in maniera grave: soltanto uno dei due autisti avrebbe riportato delle contusioni, ma giudicate di lieve entità.

