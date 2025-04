Genova, tornano le passeggiate dei cinghiali in città

Genova – Torna la bella stagione e tornano – ammesso che siano mai terminate – le passeggiate dei cinghiali sulle strade cittadine.

La polizia stradale ha lanciato un segnale di allarme, nella notte, per una famigliola di cinghiali che ha deciso di passeggiare tra via Donaver e via Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso.

Una zona dove già in passato gli ungulati avevano uno dei “corridoi” più seguiti tra le alture e la città vera e propria.

L’allarme per automobilisti e motociclisti, per il rischio di possibili incidenti anche con pesanti conseguenze, è stato lanciato intorno alle 3,15 della scorsa notte e come sempre la polizia locale ha verificato che gli animali non provocassero danni o pericoli per passanti e per il traffico.

(foto di Archivio)

