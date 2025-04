Finale Ligure, Aurelia chiusa per frana e il Comune chiede Autostrada gratis

Finale Ligure (Savona) – La strada statale Aurelia resterà chiusa a lungo, a causa dela frana in zona Capo San Donato e il sindaco chiede ad Autostrade per l’Italia la gratuità del tratto autostradale per limitare i danni per residenti e turisti che stanno per arrivare in Liguria per le vacanze pasquali.

Si fa sempre più complessa, anche a fronte delle nuove ondate di maltempo, la situazione della viabilità del ponente ligure con la chiusura, almeno sino a fine mese, della strada Statale Aurelia, minacciata dal cedimento di un terreno soprastante il tratto di strada di Capo San Donato.

Il periodo della Pasqua è alle porte e iniziano a fioccare le disdette per strutture ricettive e ristoranti a causa dei timori di traffico nel caos per la sovrapposizione della chiusura dell’Aurelia che si aggiunge ai pesantissimi disagi in atto, sulla A10 Genova – Ventimiglia, a causa di cantieri e lavori.

Una miscela esplosiva che rischia di causare un bel problema soprattutto con arrivi e partenze.

Il movimento dei terreni soprastanti l’Aurelia induce alla massima cautela e il tratto di strada è chiuso già da qualche giorno e il traffico locale si riversa sull’autostrada che ora è stata interpellata affincheè venga reso gratuito il pedaggio nel tratto interessato.

Una misura di risarcimento per i disagi che molto probabilmente si registreranno durante il week end pasquale.

