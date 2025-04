Genova, litiga con una vicina e tira fuori una mazza chiodata: paura a Sestri Ponente

Genova – La polizia di stato di Genova ha denunciato un 66enne per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e minacce.

É accaduto ieri pomeriggio, martedì 15 aprile, quando gli agenti sono intervenuti in via Girolamo di Santo Stefano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, per una lite tra condomini.

Giunti sul posto, gli operatori hanno appreso dal richiedente, il 66enne stesso, che da molti anni vi erano dissapori con la vicina di casa, per futili motivi.

Poco prima la donna lo aveva provocato urlando nel portone il suo nome e lui era uscito brandendo una mazza a scopo intimidatorio.

Durante il racconto un agente ha notato, nell’ingresso dell’appartamento dell’uomo, tre mazze, di cui due modificate artigianalmente, con aggiunta di viti laterali e lame da cutter per aumentare la potenzialità.

Il tutto è stato debitamente sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato.

