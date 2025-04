Genova, ruba alcune fiches al Bingo di piazza Dante, denunciato

Genova – La Polizia di Stat ha denunciato un 37enne per tentato furto aggravato in concorso e truffa.

Questa notte le volanti del Commissariato Centro e dell’U.P.G.S.P. sono state inviate dalla sala operativa presso il Bingo, per segnalazione di una persona molesta che aveva anche tentato di rubare all’interno. Giunti sul posto gli operatori hanno identificato il 37enne che, seduto ad un tavolo del Bingo in palese stato di ubriachezza, aveva con sé alcune fiches che risultavano essere ad uso esclusivo dei dipendenti del locale.

Da un controllo si è potuto constatare che l’ufficio in cui venivano conservate queste particolari fiches era stato rovistato e dall’interno mancavano giusto i gettoni in questione, 1 pos, 1 mazzo di chiavi e qualche badge. Dalla visione delle telecamere si è appurato che il fatto era stato compiuto dal 37enne, insieme ad un altro soggetto, per ora ignoto, verso le ore 00.20.

Subito dopo il cittadino polacco aveva anche cercato di cambiare in soldi le fiches appena sottratte, per acquistare bevande alcoliche all’interno del Bingo.

L’uomo è stato condotto in Questura per gli atti di rito. Riamane salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

In corso le indagini per identificare l’altro presunto autore del furto.