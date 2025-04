Incidente sulla A10, code anche su via Aurelia tra Arenzano e Voltri

Genova – Sono pesanti anche per il traffico locale le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Arenzano e lo svincolo per la A26 Voltri-Gravellona Toce.

A seguito dell’incidente l’autostrada è chiusa e il traffico si riversa sulla viabilità ordinara ed in particolare sulla strada statale Aureli e in via Rubens a Voltri e sino all’ingresso nel casello di Genova Prà.

Le difficoltà sono segnalate dalla polizia locale che invita alla prudenza sul tratto interessato dai disagi.