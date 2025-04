Incidente sull’Autostrada A10, i dubbi sui new jersey

Genova – Preoccupazione e tanti dubbi per i residenti di Voltri che abitano vicino al cavalcavia autostradale che attraversa il torrente Cerusa tra Crevari e via delle Fabbriche guardando le immagini, riprese dal basso, dell’incidente avvenuto sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, sul viadotto Cerusa, a Voltri, in direzione Genova.

Gli scatti sembrano mostrare il camion parzialmente sospeso nel vuoto, con la barriere che avrebbe dovuto fermarne la corsa dentro la carreggiata, pericolosamente in bilico e ben oltre la linea delimitata dal tratto di strada.

Un gioco della prospettiva o un errore di interpretazione ma a molti è sembrato che la barriera posta a delimitare e proteggere il bordo del cavalcavia non abbia funzionato come avrebbe dovuto, specie perchè l’impatto tra il mezzo pesante ed il guard rail non dovrebbe essere stato terribile, essendosi intraversato, eppure ne ha modificato forma e allineamento.

In molti, commentando le immagini sui social, si domandano cosa accadrebbe se l’impatto fosse più forte e se invece di un camion ci fosse stata una cisterna a pieno carico.

Il timore è che la barriera di new jersey abbia “ceduto” e che la funzione di assorbimento dell’impatto e di contenimento del veicolo non abbia raggiunto appieno il suo scopo.

La richiesta di una verifica che possa rassicurare chi abita e lavora a breve distanza dal cavalcavia cresce sulle pagine social del quartiere del ponente genovese.