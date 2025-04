Incidenti sull’Autostrada A10 e traffico nel caos

Arenzano (Genova) – Sono ancora pesantissime le conseguenze della chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa dell’incidente avvenuto tra Arenzano ed il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione del capoluogo ligure.

Il traffico è completamente bloccato e c’è obbligo di uscita al casello di Arenzano mentre è possibile rientrare al casello di Genova Prà.

L’incidente è avvenuto al km 12 e 800 con un un camion che si è intraversato colpendo e danneggiando il guard rail.

All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 7 km di coda.

Chi è diretto a Genova e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, deve uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Prà dopo avere percorso la viabilità ordinaria che però risulta congestionata per il traffico.

Sempre sulla A10 Genova-Savona tra Savona e Albisola verso Genova, il traffico è bloccato con 6 km di coda, per un incidente avvenuto al km 37 e 200, che ha visto coinvolti due camion all’interno della galleria Faraggiana.

Per le lunghe percorrenze e per chi proviene da Savona, consigliamo di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

