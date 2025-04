Laigueglia festeggia i 100 anni di nonna Serafina Ciccione. Un compleanno davvero particolare per nonna Serafina che spegne 100 candeline e festeggia il traguardo con i familiari e con i tanti amici che le sono vicini da tempo.

e i suoi 100 anni

Un traguardo importante festeggiato insieme al figlio Paolo Olivero, ma soprattutto col sindaco Giorgio Manfredi e al consigliere comunale Lino Bersani. Presente alla festa anche il nipote Alberto Olivero.

Serafina, che in gioventù è stata rappresentante farmaceutica, tra commozione e gioia per gli auguri arrivati dalla delegazione del Comune, ha raccontato aneddoti e storie di vita passata collegate ovviamente al Borgo Marinaro «un paese di cui sono profondamente innamorata» ha detto la centenaria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it