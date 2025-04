Maltempo Liguria, da mezzanotte Allerta Gialla sul centro-ponente

Liguria – Una nuova ondata di maltempo è attesa in Liguria nelle prossime ore. Per questo motivo, Arpal ha diramato l’Allerta Meteo Gialla per tre settori della nostra regione: in particolare, l’Allerta Gialla riguarda i settori A, B e D.

Questa avrà inizio a mezzanotte e proseguirà fino alle ore 15 di domani, giovedì 17 aprile.

Sono coinvolte, quindi, le province di Imperia, Savona e una parte di quella di Genova, fino al promontorio di Portofino.

Nessuno stato di allerta per il Tigullio e lo spezzino.

“Arpal ha emesso allerta gialla – si legge nella nota – per i possibili effetti di piogge e temporali dalle 00 alle 15 di domani giovedì 17 aprile, su tutti i bacini del ponente (Zone A e D); nello stesso orario, solo allerta gialla temporali sul centro (Zona B).

Continua la fase perturbata anche sulla Liguria: nelle prossime ore si formerà un minimo depressionario sul mar Tirreno, che risalirà rapidamente verso il Mar Ligure. La sua posizione di dettaglio determinerà l’esatta collocazione degli effetti meteo, che oltre alla pioggia saranno sotto forma di vento di burrasca forte e mareggiata intensa.

Oggi sulla Liguria ci saranno piogge sparse, rovesci più a levante e ventilazione prevalentemente dai quadranti settentrionali. Dalla mezzanotte la veloce risalita del minimo determinerà intensi venti sciroccali, inizialmente soprattutto sulle coste di centro levante, in estensione verso ponente.

Lo scontro fra le masse d’aria di diverse caratteristiche innescherà i temporali sul centro ponente, che si andranno ad aggiungere alle piogge diffuse soprattutto a ponente. Nella giornata di domani lo scirocco sarà rimpiazzato da libeccio, che porterà le piogge sul levante.

Nell’avviso odierno segnalati anche i venti con burrasca forte da sud est su centro levante (soprattutto nella prima parte della giornata) e la mareggiata, che diventerà intensa con il passare della notte”.

