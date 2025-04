Paziente di tre anni trasportato da Genova a Parigi dalla Croce Bianca Genovese

Genova – Un bimbo di soli tre anni di una famiglia francese che si trovava a bordo di una crociera si è sentito male una volta approdato in Liguria ed è stato ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Dopo aver ricevuto le cure necessarie e dopo lo svolgimento di tutti gli accertamenti, è sorto il problema del trasporto per rientrare a casa, a Parigi.

É stato così mobilitato un mezzo della Croce Bianca Genovese con a bordo un autista, medico, infermiere e soccorritrice che ha trasportato il piccolo paziente e il suo papà fino alla capitale transalpina.

Il viaggio è durato ben 13 ore, nelle quali al bambino sono state sottoposte tutte le terapie necessarie.

Dopo averlo portato a casa, c’è stato anche il tempo per scattare una foto sotto la Tour Eiffel.

——————————————————————————————————

