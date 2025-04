Ventimiglia, ancora violenza sui mezzi pubblici: arrestato un giovane

Ventimiglia (Imperia) – Ha spinto un’addetta alla sicurezza che stava affiancando i controllori nel controllo dei titoli di viaggio a bordo di una corriera extraurbana Sanremo-Ventimiglia, ha tentato di darsi alla fuga me è stato rapidamente bloccato dall’autista del mezzo, intervenuto per riportare la situazione sotto controllo. Per questo motivo, un giovane è stato arrestato dagli agenti di polizia che sono intervenuti poco dopo sul posto.

É accaduto nel corso della prima mattinata di ieri, martedì 15 aprile, e fortunatamente la donna aggredita non ha riportato ferite e non è caduta a terra.

Il giovane l’avrebbe spinta con violenza per cercare di sfuggire al controllo dei biglietti che stava avvenendo a bordo della corriera, tentando poi di fuggire e venendo bloccato solo pochi metri più avanti.

Fortunatamente non si sono segnalate gravi conseguenze alla salute della donna spintonata, anche se si tratta dell’ennesima aggressione avvenuta negli ultimi mesi in Liguria a bordo dei mezzi pubblici: l’ultima in ordine di tempo si era verificata meno di una settimana fa a bordo di un treno giunto alla stazione ferroviaria di Bogliasco.

