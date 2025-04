Amazon, domani sciopero con presidio a Genova Campi

Genova – Sciopero per l’intera giornata di domani venerdì 18 aprile di tutti i driver della filiera ultimo miglio di Amazon a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello. Contestualmente, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti organizzano un presidio presso la Station Amazon di Genova Campi dalle 6,30 del mattino alle 17,30 circa.

“Rivendichiamo un intervento fondamentale in tema di sicurezza, attraverso la previsione di interruzione o chiusura dei servizi in caso di allerta meteo rossa, a tutela dell’incolumità dei driver e serve un passo avanti sulla qualità dell’occupazione attraverso percorsi condivisi di stabilizzazione dei contratti di lavoro precari– spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – Chiediamo con forza un incremento sostanziale del valore della trasferta, con un importante risultato relativamente al salario, con incrementi anno per anno. Necessaria anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente abbattimento dei carichi e delle consegne, che può avvenire non saturando la flessibilità”.