Bolano, incendio in un appartamento

Bolano (La Spezia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte in un appartamento nel comune di Bolano, nello spezzino.

L’allarme è scattato intorno alle 2:00 con la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco della Spezia che ha inviato due mezzi dalla Centrale

La Squadra quando è giunta sul posto ha trovato una pattuglia di Carabinieri che si erano già attivati per far sgomberare l’edificio di 3 piani, i Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento coinvolto dall’incendio spegnendo le fiamme che fortunatamente non si erano ancora propagate, coinvolgendo solo parte di una stanza. I residenti dell’appartamento in questione hanno allertato i soccorsi e sono stati portati all’ospedale di La Spezia per gli accertamenti del caso. Sul posto è arrivato anche il Sindaco di Bolano che una volta saputo dell’accaduto ha voluto accertarsi della situazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it