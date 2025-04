Borzonasca, si fingono ristoratori e rubano 100 litri d’olio: denunciati

Borzonasca (Genova) – I carabinieri della stazione di Borzonasca hanno denunciato per truffa due uomini residenti a Savona. Si tratta di un 50enne e di un 70enne i quali, secondo quanto testimoniato dalle vittime e ricostruito dalle indagini condotte nelle scorse settimane dai militari dell’arma, si sarebbero fatti consegnare da una cooperativa agricola circa 100 litri d’olio senza pagarli.

I due si sarebbero finti dei ristoratori in procinto di aprire un nuovo locale e avrebbero simulato di aver effettuato un pagamento tramite bonifico, che nei giorni successivi si è poi rivelato essere falso.

A quel punto sono scattate le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia nei loro confronti. Inoltre, sarebbero anche sospettati di aver commesso una truffa simile nei pressi di Lavagna.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it