Genova, aggressione sindacalista Cgil: emergono incongruenze dalle indagini

Genova – Sarebbero emerse alcune incongruenze dal racconto del sindacalista della Cgil, il quale due giorni fa ha denunciato di esser stato vittima di un’aggressione di matrice fascista nei pressi del quartiere genovese di Sestri Ponente, mentre era impegnato in un lavoro di volantinaggio in vista del prossimo Referendum.

L’uomo, nello specifico, sarebbe stato vittima di sputi e insulti da parte di due uomini, che si sarebbero poi avvicinati e l’avrebbero colpito nella zona del costato. A margine dell’aggressione, avrebbero poi fatto un saluto romano.

Il sindacalista si è poi recato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove i medici non hanno riscontrato lesioni ma lo hanno comunque dimesso con cinque giorni di prognosi.

Dopo circa 24 ore di indagini condotte dalla Digos che hanno visionato a lungo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zone indicate dall’uomo, sarebbero emerse alcune incongruenze nel suo racconto.

In primis l’orario di uscita di casa: non le 7:15 indicate dal sindacalista, ma le 7:45, tra l’altro in compagnia di alcuni famigliari.

Un’altra discrepanza riguarderebbe la presenza dei volantini nel luogo dell’aggressione. Questi non comparirebbero nelle immagini visionate dagli inquirenti.

Infine, non si è ancora scoperto chi fossero i lavoratori che l’uomo avrebbe dovuto incontrare quella mattina nei pressi di un bar.

A seguito di questi sviluppi, non è escluso che il sindacalista possa essere nuovamente ascoltato.

