Genova, ciclista investe una donna e scappa: ricerche in corso

Genova – Sono ancora in corso le ricerche del ciclista che intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 17 aprile, ha investito una donna che stava attraversando la strada in via Piacenza, nel quartiere genovese di Molassana.

Al momento è ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, ma la persona a bordo della bicicletta non si sarebbe fermata e avrebbe proseguito la sua corsa come se nulla fosse successo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato alla donna le prime cure sul luogo e l’hanno poi trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale che si sono portati sul luogo dell’incidente, invece, hanno dato il via alle indagini: al fine di consentire l’identificazione del ciclista, potrebbero risultare decisivi i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

