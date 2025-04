Genova, grave incidente auto-moto a Quezzi: due persone in codice rosso

Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno, giovedì 17 aprile, nel quartiere genovese di Quezzi. Nello specifico, è accaduto in via Pinetti e lo scontro avrebbe riguardato una macchina e una moto.

Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio sono state le due persone a bordo del mezzo a due ruote: sia il conducente che il passeggero sono stati sbalzati con forza sull’asfalto e avrebbero riportato delle ferite gravi.

Per questo motivo, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Illeso, invece, il guidatore dell’auto.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it