Genova, vento di burrasca, Sopraelevata vietata alle moto e parchi chiusi

Genova – I venti di burrasca sferzano la città dalla scorsa notte ed è scattata l’Allerta Gialla per maltempo anche per le forti precipitazioni che stanno colpendo la Liguria di centro-ponente.

Entrate in vigore le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016 che fanno scattare il divieto di transito sulla strada Sopraelevata Aldo Moro per i veicoli a due ruote e i mezzi telonati e furgonati.

Raccomandata la massima prudenza anche sulle strade ed autostrade dove, localmente, potrebbero scattare analoghi divieti.

Giardini Pubblici, Parchi urbani e Cimiteri resteranno chiusi al pubblico per motivi di sicurezza.

E’ inoltre scattato per oggi, giovedì 17 aprile 2025, l’Avviso per mareggiata intensa che fa entrare in vigore l’ordinanza n.09/2017 che impone:

•Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

•No balneazione/uso di imbarcazioni

•Metti in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno

