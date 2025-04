Lavagna, 27enne prende a sprangate le auto e aggredisce carabinieri e 118: arrestato

Lavagna (Genova) – Attimi di paura e di follia si sono vissuti a Lavagna, dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni cittadini spaventati che denunciavano la presenza di un 27enne che stava colpendo a sprangate diverse auto in sosta.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, impugnava una spranga e devastava le auto che erano parcheggiate. All’arrivo sul posto di carabinieri e sanitari del 118, ha iniziato ad inveire nei loro confronti e ad aggredirli fisicamente provocando loro lesioni e ferite.

Soltanto l’intervento dei militari dell’arma è servito per riportare la situazione sotto controllo.

L’uomo veniva quindi bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni a personale esercente la professione sanitaria, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.

