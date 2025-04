Maltempo Liguria, modifiche all’Allerta Meteo Gialla: le info

Liguria – Alcune modifiche all’Allerta Meteo Gialla per quanto riguarda le prossime ore dopo il nuovo bollettino emesso da Arpal pochi minuti fa.

Prolungata l’Allerta Meteo sui settori A e D, mentre a partire dalle 18 e fino alle 8 di domani mattina, venerdì 18 aprile, riguarderà soltanto il settore C. Per quanto riguarda il settore B, invece, cesserà alle 14 invece che alle 15. Tutte le info:

“Terminerà alle 18 di oggi, giovedì 17 aprile, l’allerta gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi del ponente (Zone A e D).

Sul centro (Zona B) si anticipa la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle 14 di oggi.

Sul levante (Zona C) invece l’allerta gialla per piogge diffuse sarà sui grandi bacini dalle 18:00 di oggi alle 8:00 di domani, venerdì 18 aprile.

Continua la fase perturbata sulla Liguria e nelle prossime ore la fase più intensa dovrebbe lasciare il ponente, dove comunque continueranno piogge diffuse anche moderate, per spostarsi a levante dove si potranno verificare piogge sparse e rovesci moderati ma non persistenti.

Permane quindi la possibilità di forti temporali sul centro levante

Si segnalano inoltre venti da Sud – Est, di burrasca a Levante (Zona C) e forti sul centro (Zona C) e Versanti padani di ponente (Zona E).

Mareggiata sul levante, con onde anche superiori a 4 metri”.

