Maltempo nel Savonese, a Dego esonda il Pollovero, allagata la provinciale 29

Dego (Savona) – Le forti precipitazioni della notte hanno portato all’esondazione del torrente Pollovero alle prime luci del giorno.

La piena ha invaso la strada provinciale 29 del Colle di Cadibona che risulta chiusa per l’emergenza verso Piana Crixia.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per diverse auto sommerse dalle acque del torrente e che devono essere ispezionate per accertare che non ci siano persone intrappolate all’interno.

Al momento non risultano feriti ma i danni sarebbero pesanti.

Situazione critica nel savonese con diverse frane e smottamenti e diversi interventi dei vigili del fuoco.