Pasqua a Savona, Capitaneria di Porto consegna le uova ai bambini del San Paolo

Savona – Un regalo ai piccoli pazienti dell’ospedale San Paolo per celebrare la Pasqua. Lo hanno consegnato oggi uomini e donne della Capitaneria di Porto di Savona ai bambini che passeranno la Pasqua ricoverati in ospedale.

Una rappresentanza della Guardia Costiera locale e dei servizi tecnico nautici sono stati accolti dal personale medico e infermieristico dei reparti di pediatria, neonatologia e

neuropsichiatria infantile che hanno accompagnato i militari nei reparti più delicati.

L’iniziativa, giunta al secondo anno, è il risultato di una raccolta fondi per la European

Neuroblastoma Association e per la Associazione Porto dei Piccoli: le uova pasquali così

acquistate (un centinaio circa) sono state poi consegnate ai piccoli ospiti dell’ospedale ed a

diverse strutture cittadine che accolgono bambini meno fortunati che vivono in case famiglia o che si trovano in situazione di difficoltà.