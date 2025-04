Pieve Ligure, albero cade sui binari: traffico ferroviario in tilt

Pieve Ligure (Genova) – Ancora pesanti disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-La Spezia a causa della caduta di un albero sui binari tra la stazione ferroviaria di Pieve Ligure e quella di Pontetto.

Fortunatamente, al momento della caduta non stava transitando alcun treno e non si segnalano quindi persone rimaste ferite.

In ogni caso, sono pesantissime le ripercussioni al traffico ferroviario dopo i disagi che si erano già verificati in mattinata.

La caduta ha bloccato del tutto uno dei due binari, mentre sul posto sono giunti vigili del fuoco e personale di Trenitalia.

I convogli stanno accumulando decine di minuti di ritardo, al momento non è chiaro quando avverrà il totale ripristino della circolazione.

