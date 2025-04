Meteo Liguria, forti raffiche di vento e pioggia

Il grosso della nuova perturbazione di origine atlantica sta interessando dalla scorsa notte la Liguria portando pioggia e forti raffiche di vento che hanno fatto scattare, dalla mezzanotte, lo stato di Allerta Gialla per maltempo nella zona di ponente e del centro. La saccatura atlantica è entrata sul Mar Mediterraneo occidentale e sta lentamente traslando verso est.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 Aprile 2025

Dalla scorsa notte la fase più intensa del peggioramento porterà ancora abbondanti precipitazioni a carattere di rovescio specialmente sul centro-ponente interno della regione, prestare attenzione ai possibili locali allagamenti e smottamenti.

Nel corso della giornata le precipitazioni più intense tenderanno a spostarsi verso il centro ed il levante, anche se l’intensità delle stesse andrà via via calando, specialmente in serata.

Venti: tra la notte ed il mattino vento di scirocco con raffiche fino a 80-90 km/h in costa e sui crinali esposti.

Dal pomeriggio generale calo fino a moderati, localmente forti, mentre permarranno a carattere di burrasca forte sul Mar Ligure.

Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato a levante in serata. Da agitato a molto agitato al largo.

Temperature minime in lieve calo in serata, massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+15°C – Max: +14°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+10°C – Max: +11°C/+18°C