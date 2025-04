Sanremo, ingerisce 13 dosi di crack per sfuggire ai controlli: arrestato 38enne

Sanremo (Imperia) – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri che l’hanno colto in flagranza e l’hanno fermato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

É accaduto nel corso della scorsa notte, quando i militari dell’arma hanno notato l’uomo con fare sospetto che ha tentato di dileguarsi alla loro vista.

I carabinieri sono intervenuti e l’hanno fermato prima che potesse far perdere le proprie tracce, trovandolo anche in possesso di tre dosi di crack, meno di un grammo di hashish, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante.

Il suo comportamento continuava a risultare anomalo agli occhi dei militari, che l’hanno così accompagnato all’ospedale Borea di Sanremo dove nel corso della notte ha espulso ben 13 dosi di crack che aveva ingerito negli attimi precedenti al controllo.

Dopo esser stato dimesso dalla struttura ospedaliera, è stato arrestato e trasferito in caserma.

