Treni, lavori di potenziamento sulla linea: tre mesi di modifiche ai treni Genova-Roma

Genova – Dal 5 maggio al 1 agosto 2025 la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Grosseto-Roma subirà delle modifiche per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmati da RFI.

Nello specifico, gli Intercity aumentano il tempo di viaggio di circa 10/20 minuti, con anticipo in partenza e/o posticipo in arrivo e variazioni di orario in tratta.

Il treno Intercity Notte 796 sarà deviato via Firenze-Pisa con variazioni di orario e perdita delle fermate di Roma Ostiense (ferma a Roma Tiburtina), Civitavecchia, Grosseto e Livorno. Il treno Intercity Notte 799 sarà deviato via Collesalvetti con variazioni di orario e perdita della fermata di Livorno.

Inoltre, sono previste modifiche degli orari per i treni Frecciabianca Roma–Genova via Civitavecchia/Grosseto/Livorno.

