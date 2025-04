Treni, mattinata di ritardi sulla linea Genova-La Spezia

Genova – É iniziata con alcuni disagi e ritardi la mattinata di centinaia di studenti e pendolari che si sono messi in viaggio lungo la rete ferroviaria della Liguria, in particolare sulla linea Genova-La Spezia.

La causa sarebbe il ritardo del termine dei lavori programmati che si sono svolti nella notte tra le stazioni di Genova Nervi e Recco. Questo ha mandato in tilt la circolazione a partire dall’alba, facendo accumulare ritardi importanti.

I disagi hanno coinvolto convogli regionali, InterCity e i treni ad Alta Velocità. I tempi di percorrenza sono aumentati fino a 70 minuti.

Fortunatamente, con il termine dei lavori la situazione è lentamente rientrata alla normalità intorno alle ore 7.

