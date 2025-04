Cairo Montenotte, picchia la compagna e la manda all’ospedale: 56enne arrestato

Cairo Montenotte (Savona) – Un altro episodio di violenza si è verificato qualche giorno fa in val Bormida, nel comune di Cairo Montenotte, dove una donna ha richiesto l’intervento dei carabinieri per esser stata violentemente picchiata dal compagno a seguito di una banale discussione.

Al loro arrivo sul posto, i militari dell’arma si sono ritrovati davanti la donna con il volto pieno di sangue e in evidente stato di agitazione.

La vittima dell’aggressione avrebbe raccontato ai carabinieri di esser stata violentemente colpita dal convivente con il mattarello, che è stato rinvenuto sporco di sangue nell’abitazione.

L’uomo, un 56enne che si trovava anch’egli all’interno dell’appartamento, avrebbe confermato l’accaduto senza tentare di negarlo, raccontando di una banale discussione sul pranzo.

A quel punto, l’uomo è stato arrestato. La donna, invece, è stata condotta all’ospedale San Paolo di Savona per essere sottoposta ad accertamenti e cure necessarie. É poi stato attivato il protocollo del ‘codice rosso’.

