Garlenda, tragico incidente sul lavoro: corriere muore schiacciato dal furgone

Garlenda (Savona) – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel corso del primo pomeriggio odierno, venerdì 18 aprile, nel territorio comunale di Garlenda, nel savonese.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo rimasto ucciso, un corriere di 54 anni, avesse parcheggiato il suo furgone in una strada in salita. Per cause ancora da verificare, una volta sceso dal mezzo, sarebbe stato travolto in pieno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’impatto, infatti, non ha lasciato scampo all’uomo.

Al momento è ancora da chiarire la dinamica di quanto successo e in tal senso sono in corso i rilievi delle autorità giunte sul posto.

Dopo aver travolto l’uomo, il furgone avrebbe proseguito la sua discesa e sarebbe stato fermato soltanto da un palo della luce.

